L’opinionista Massimo Brambati: “All’Inter Allegri avrebbe già vinto due scudetti. La Juve segue Thiago Motta, Conte e Tudor per il futuro”

Calciofilo del pallone mai banale, intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato, nuovamente, di sussurri juventini e tecnici interessanti : “La Juventus non ha i giocatori di livello che hanno altre squadre e in più durante la settimana mister Massimiliano Allegri non fa un lavoro per amalgamarli, e dunque la mancanza di coppe non aiuta, è inutile. Allegri al posto di Simone Inzaghi all’Inter avrebbe già vinto due scudetti, ma in un gruppo non superiore non incide perché non allena, gestisce.



So che Thiago Motta è uno degli allenatori che la Juventus ha in mente per il dopo-Allegri, insieme a Tudor e Conte. Per me invece De Zerbi è già sulla bocca di tante squadre importanti estere, sia in Premier che in Liga, e forse anche in Italia”. Così parlò Brambati, ora però l’importante è che il Max da Livorno finisca al meglio la sua stagione bianconera, acciuffando almeno la qualificazione in Champions League. Ah… Beppe Marotta, Deus Ex Machina nerazzurro, non a caso, prima di tesserare Simone Inzaghi, beh aveva fatto un sondaggio proprio con Allegri. Ma il buon Massimiliano, ‘sedotto’ da Andrea Agnelli aveva già deciso di ritornare alla Vecchia Signora.

Stefano Mauri