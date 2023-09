Chiara Ferragni e la sorella Valentina a Parigi per la moda

Chiara Ferragni è volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week conclusiva del mese dedicato alla moda. L’influencer non sarebbe mai potuta mancare a eventi importanti come la sfilata di Christian Dior o la notte al Musée du Louvre dedicata a Lancôme. Ferragni, infatti, è molto legata sia alla Maison di moda che al brand di cosmetica, di cui è ambassador. È proprio sul profilo Instagram di Lancôme che è apparso uno scatto che ritraeva Ferragni al fianco degli altri volti del beauty, da Penelope Cruz fino ad Amanda Seyfried.

Pure Valentina Ferragni, si trova nella capitale francese per la Settimana della Moda. L’influencer è arrivata in Francia nelle scorse ore, così come la sorella maggiore, Chiara Ferragni. Valentina sta documentando, come al solito, tutto il suo viaggio all’insegna delle nuove tendenze e, nelle sue ultime storie, ha fatto una confessione profonda ai suoi follower che la seguono sempre appassionatamente. Valentina Ferragni e la sorella Francia potevano mancare alla festa della Moda in corso in Francia? Assolutamente no.

Stefano Mauri