L’artista cremasco Kevin Sacchi, protagonista al Ferrara Film Festival

Kevin Sacchi (www.kevinsacchibrand.com) da Crema, ecco è un originalissimo, frizzante artista e imprenditore digitale, con oltre 1 milione di followers, ed è specializzato (è una sorta di pioniere nel genere) nella tendenza musicale, di comporre brani elettronici con melodie arabe e balcaniche in stile Manele in Italia. Di cosa si tratta?

“Si tratta di un mix di musiche orientali che hanno le radici nella musica culturale turca”- ha dichiarato Sacchi in un’intervistata al Tg Com – “denotano una forte influenza balcanica con connotazioni di origine zingara e spesso parlano di amore, nemici, soldi, alcolismo e difficoltà della vita in genere”. Nel 2021 ha pubblicato brani come: Mente Da Star , King Of Persia , Baby Bling e un album dal titolo ‘Mister Worldwide’, utilizzando appunto per la prima volta sound balcanici in Italia. Riconosciuto da tutti come il ‘Padre delle hit balcaniche’ per aver fatto conoscere un nuovo genere musicale nel Belpaese, Sacchi ha conquistato le prime posizioni nei digital store, superando le milioni di streams. Nel 2022 ha annunciato la creazione del suo nuovo brand ‘Kevin Sacchi Brand’.

“Haters Make Me Famous”-chi mi odia mi rende famoso: questo il motto dell’artista, il quale, purtroppo durante l’adolescenza ha subito atti di bullismo da parte di compagni di classe. Ma non si è mai abbattuto, riprendendosi alla grandissima. Molto sensibile alle cause sociali, durante la pandemia ha utilizzato i social a scopo benefico e raccolto oltre 250.000€ donati all’ospedale di Crema, sua città natale, per aiutare i malati e l’intera comunità.

Per primo ha inventato la prima figura digitale mondiale nel settore dei tatuaggi con il termine “Inkfluencer” : Ink da inchiostro e Influencer per raccontare la storia dell’arte dei tatuaggi partecipando a convention di tattoo in Italia e all’estero. Ad oggi il termine Inkfluencer è coniato ed utilizzato da numerose persone che esercitano quest’arte in tutto il mondo.

Ebbene, al Ferrara Film Festival in corso, Kevin Sacchi, meritatamente ha calcato il Red Carpet insieme ad alcune delle più grandi star dello spettacolo del calibro di Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini, Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Lucrezia Lante della Rovere, Steven Bauer, Edoardo Leo, Jane Alexander, Stefano Fresi, Marco Leonardi e molti altri.

Stefano Mauri