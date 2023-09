Chiara Ferragni, Regina della Moda è Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo

Chiara Ferragni quindi, come riporta Milano Finanza, è diventata membro del Comitato consultivo di Camera moda fashion trust, l’iniziativa non profit di Cnmi-Camera della moda italiana che trasforma il talento dei giovani designer in business. “Siamo assolutamente lieti di annunciare ufficialmente la nomina di Chiara Ferragni, ceo e presidente di Tbs crew e Chiara Ferragni brand, a membro del comitato”, si legge nel post condiviso su Instagram dall’ente guidato da Carlo Capasa e dall’imprenditrice digitale. La nomina arriva nel giorno in cui prende avvio la Milano fashion week e corona un percorso che ha visto Chiara Ferragni ricoprire il ruolo di presidente della giuria della terza edizione dei Fashion trust (vedere MFF del 20 maggio).

Chiara da Cremona del resto ha sempre sostenuto, incoraggiato e indossato (l’influencer posta per lavoro, per far vedere e per far vendere ciò che rappresenta, talvolta) i lavori dei giovani talenti. E per lei oggi arriva il riconoscimento ufficiale del ruolo di ambasciatrice della moda italiana che finora ha rivestito in maniera informale. “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Camera moda fashion trust per questa incredibile opportunità. È un onore unire le forze con un’organizzazione così prestigiosa. Il mio obiettivo principale è quello di offrire il mio sostegno e contribuire all’eccezionale lavoro che il Trust sta portando avanti da diversi anni”. Chapeau all’Eccellenza italiana e da esportazione nel mondo.

Stefano Mauri