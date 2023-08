Emma Marrone profuma di verità che emoziona

Emma Marrone, bella, vera, brava e lanciata, meritatamente si trova in vacanza insieme ai suoi amici prima di riprendere gli impegni lavorativi e, forse, tornare lì dove tutto è iniziato, in nuove vesti. Dove dovrebbe ritornare? Ecco sono in molti a volerla come prof di canto ad Amici, ma lei non ha ancora confermato o smentito nulla. E potrebbe pure pensare di rifare una puntata al Festival di Sanremo.



Intanto, mare, vino e felicità per lei, mentre le sue canzoni Mezzo Mondo e Taxi sulla luna, con Tony Effe, volano. Purtroppo a settembre del 2022 la morte del papà Rosario ha fatta soffrire molto Emma, perché i due avevano un legame speciale. “Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, aveva scritto nel messaggio in cui condivideva con i suoi fan la recente scomparsa del papà che, oltre ad essere stato un genitore era anche produttore, ma soprattutto, il migliore amico.

Rosario Marrone è stato più di un papà per Emma, una guida e un faro nella sua carriera. La figlia è arrivata al successo, ispirandosi al rock del babbo e per questo gli dedica un brindisi anche mentre è in vacanza, attraverso una storia, commovente, Instagram in cui fotografa il calice di vino e scrive: “Alla tua, ovunque tu sia” e l’emoticon dell’ancora, perché lui questo era per la figlia Emma Marrone, Donna in gamba che profuma di verità.

