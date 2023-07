Chiara Ferragni, relax sul lago di Como: “Famiglia per me è stare anche coi miei genitori, le amiche, i suoceri, i nipoti e le mie sorelle”

Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con le sorelle Valentina e Francesca e con la mamma scrittrice, Marina Di Guardo dal lago di Como.

Per la serie però, tutto quello che fanno i Ferragnez, fa discutere, i fan, però, hanno notato che nello scatto non compare minimamente Fedez e a leggere la didascalia che recita: ‘Famiglia’, con tanto di cuore rosa, si sono insospettiti. Qualcuno, dopo avere visto la foto, ha scritto: “E Fedez dov’è?”.

In realtà, lo scatto di Chiara non dovrebbe fare insospettire i suoi follower: il rapper (tra l’altro è in giro per l’Italia per promuovere ‘Disco Paradise’ il pezzo estivo, che non piace al cantautore Paolo Menguzzi, cantato con Annalisa e gli Articolo 31) è presente in quasi tutte le storie postate dall’influencer che, poi, è stata attaccata nuovamente, da chi, invece, le ha detto che per lei “famiglia” significherebbe solo marito e figli. L’influencer, quindi, ha risposto: “Per me famiglia sono anche i miei genitori, le mie sorelle, mio nipote, i miei cari amici e i miei suoceri”.

Ora, ma nella sua nuova, meravigliosa casa in terra lariana, con tanto di attracco privato e barca ad Hoc, Chiara da Cremona è libera, oppure no, di portarci chi vuole?

Stefano Mauri