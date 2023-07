Chiara Ferragni e Fedez al cantiere di quella che diventerà la loro nuova casa

Chiara Ferragni (sempre sotto la lente d’ingrandimento dell’Antitrust per la beneficenza con Balocco) quindi è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver viaggiato in giro per l’Europa tra l’addio al nubilato della sorella Francesca e i vari impegni professionali, primo tra tutti il torneo di Wimbledon a cui ha partecipato come testimonial di Ralph Lauren. Al di là degli shooting e delle giornate trascorse sul set, ha anche ripreso a seguire i lavori di ristrutturazione della nuova casa milanese. Dovrebbe trasferirsi lì con il resto della famiglia entro la fine dell’estate e non sorprende che proprio nelle ultime ore abbia rivelato il “work in progress” di uno degli ambienti: il bagno principale.

In una fotografia del cantiere c’era pure Fedez.

Allora, stando alle prime foto, uno dei bagni casalinghi, quello principale, avrà le pareti a effetto marmo, una porta scorrevole a scomparsa, due diversi lavabo e dei mobili incassati nelle mura. Il “pezzo forte”, però, sarà la doccia con una enorme cabina sempre a effetto marmo, caratterizzata da soffioni incassati nel muro, una panchina coordinata e le luci a led per la cromoterapia.

A Mykonos dove si trovava per festeggiare l’addio al nubilato di sua sorella Francesca, Chiara da Cremona ha sfoggiato i suoi look di tendenza e per le serate vista mare ha scelto per i suoi capelli un effetto bagnato super di tendenza e da lei molto amato, come il wet look, facilissimo da ricreare e soprattutto adatto a tutte le lunghezze.

Chiara Ferragni e sempre come far tendenza.

Stefano Mauri