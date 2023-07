Emma Marrone al mare, Tony Effe con la bevanda personalizzata: anche così è Disco d’Oro

Ricordiamolo: Emma Marrone, si stava godendo qualche giorno di vacanza insieme ad alcuni amici e collaboratori nel Circeo e praticamente mentre si trovava in barca nelle acque vicine all’isola di Palmarola è arrivata a lei e al suo entourage, la gradita notizia della Certificazione Oro per i suoi brani ‘Mezzo Mondo’ e ‘Taxi sulla Luna’ con Tony Effe. Una bella notizia che l’ha spinta a festeggiare. E a ringraziare ancora una volta il suo pubblico.

Già, non appena la cantautrice ha ricevuto la notizia della doppia riconoscenza, direttamente dal mare, via social ha postato quanto segue: “Two is mej che one. Grazie a tutti. Vi amo assai”.

E i festeggiamenti: veris e spontanei come lei, sono stati documentati anche sulle sue Instagram Stories. L’artista ha infatti pubblicato una story ad hoc, con tanto di brindisi.



