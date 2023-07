Emma Marrone lancia la nuova collaborazione coi Boomdabash

Emma Marrone: bella, brava, lanciata, ispirata, ‘leggera’… ma densa, suo malgrado e ingiustamente è finita nel mirino dei criticoni da social, per l’ormai famoso ‘alt’ rivolto domenica scorsa, all’addetto alla sicurezza che, durante il concerto il Puglia, voleva seguirla mentre cantava, tra la gente, ‘Mezzo Mondo’. Ecco cosa ha detto in un video, da noi già anticipato, l’artista salentina:



“Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. Partiamo dal presupposto che dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati proprio i ragazzi della sicurezza, ho fatto le foto con loro e con tutte le persone che loro mi hanno portato nel backstage, i loro amici, i loro figli, i loro nipotini. Tutto questo con grande piacere. Quindi allo stesso tempo più e più volte ho chiesto ai signorini della sicurezza di non scortarmi quando ero in mezzo alle persone perché non ce n’era bisogno e perché mi faceva piacere fare le foto con le persone. Comunque era una situazione tranquilla. Quando poi ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il

mio ‘andatevene’ era per dire che potevano andare via perché io ero molto tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e anche incoerenti”.



Certo che criticare una bella persona come Emma, solo perché sostanzialmente voleva stare coi suoi fan, mah lascia il tempo che trova, no? Bene ora, dato a Emma, ciò che è di Emma, spazio al ritorno Boomdabash , col nuovo disco della band “Venduti”, lavoro che contiene anche il brano “Graffiti” con Emma Marrone.

Tra l’altro, restando in tema di collaborazioni… ecco attualmente Paola & Chiara sono in rotazione radiofonica con due brani: Mare caos, secondo inedito contenuto nel loro album, e Lambada in cui collaborano con i Boomdabash.

Stefano Mauri