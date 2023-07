Chiara Ferragni e la sua novità del 2024 che verrà? Un profumo tutto suo

Chiara Ferragni da Cremona ha in serbo qualcosa di grande per il 2024? Risposta affermativa, la Regina della Moda cremonese sta lavorando a un progetto nuovo che forse vedrà la luce l’anno che verrà. La diretta interessata non ha voluto fornire troppi dettagli, ma ha colto la palla al balzo per incuriosire un po’ i fan. Via social infatti, in risposta alla domanda di uno di loro, ha cominciato a snocciolare qualche piccola informazione su un lavoro che le sta molto a cuore e che spera di poter presto condividere con la sua community.

Copertine, social, attività imprenditoriale, shooting, viaggi, sfilate: quella della Ferragni, decisamente è una vita densa di appuntamenti e fitta di impegni, che la vedono costantemente in giro per il mondo. Insomma, l’influencer sta crescendo sempre di più: il suo brand si è allargato col passare del tempo includendo nuove linee. Se all’inizio esistevano solo abbigliamento, scarpe e borse, negli ultimi due anni Chiara Ferragni ha lanciato anche una linea di make up, una collezione di biancheria intima, i costumi da bagno, una linea di gioielli. Il tutto, ovviamente, caratterizzato dal logo dell’occhietto con le lunghe ciglia. Ma non è finita qui…

“Ma un profumo Chiara Ferragni quando?”: è bastata questa domanda per illuminare il viso dell’imprenditrice. In risposta ha dato soltanto una piccola anteprima, rivelando di avere a cuore un progetto in lavorazione, pronto però a vedere la luce molto presto. E riguarda proprio il settore profumi, come lei stesso ha poi specificato emozionata: “Ci lavoriamo da un anno e mezzo, uscirà l’anno prossimo e sarà una grande sorpresa”. Intanto, con Fedez, via Instagram, lo scorso weekend ha reso noto immagini di quello che potrebbe essere il loro nuovo buen retiro a Pognana Lario, e a quanto pare sarebbe proprio di fronte alla villa di George Clooney, sul lago di Como.

Stefano Mauri