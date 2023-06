SCACCHI: DAL 2 AL 9 LUGLIO A TARVISIO I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

Sarà un’autentica invasione. Di allegria, di giovinezza, di voglia di giocare e divertirsi. Da domenica 2 luglio a domenica 9 luglio Il Palazzetto dello sport di Tarvisio, in provincia di Udine, ospiterà i Campionati italiani giovanili di scacchi, il più importante torneo organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI), e riservato ai giocatori con meno di 18 anni. Da sempre questa manifestazione è il banco di prova per i futuri campioni: chi emerge dai Giovanili potrà partecipare alle prossime competizioni internazionali e, se ne avrà la stoffa, diventare da adulto uno scacchista professionista. E chi sa che tra coloro che giocheranno a Tarvisio non si nasconda il Magnus Carlsen del futuro.

Quella di quest’anno è un’edizione record: saranno oltre mille i bambini e i ragazzi che si sfideranno in dodici diversi tornei: Under 8, 10, 12, 14, 16 e 18, tutti nelle due versioni Open (cioè aperto a tutti) e Femminile. Una crescita molto vistosa rispetto all’edizione 2022, quando i partecipanti furono 824, e al 2021, un anno ancora duramente segnato dalla pandemia, quando superarono di poco i 600. E questi mille sono già i migliori di una selezione durata mesi, e che si è svolta nei circoli di tutta Italia. Una selezione che mai come quest’anno si è rivelata lunga e difficile, visto il “boom” di iscrizioni, in particolare tra i giovanissimi: infatti la metà dei 19mila tesserati alla FSI (record storico) ha meno di 18 anni.

I giovani scacchisti arrivano da tutta l’Italia: la maggior parte dalla Lombardia (184), poi dall’Emilia (108) e dal Lazio (93), seguono Sicilia (83), e Veneto (82). I friulani, che giocano “in casa”, sono 56. Ma non c’è regione, fatta eccezione per la Val d’Aorsta, che non abbia a Tarvisio un suo rappresentante: l’Umbria ne ha 9, Basilicata e Trentino 8, il Molise un solo giocatore.

Per quanto riguarda i tornei, il più “affollato” è quello under 12, che tra Open e Femminile prevede 217 concorrenti. Segue l’under 14, con 204 giocatori complessivi. I tornei più attesi sono quelli under 18, dove competono giocatori già esperti, e che talvolta hanno già fatto parte della Nazionale: è il caso ad esempio di Elisa Cassi e Silvia Bordin, che hanno già disputato quest’anno in maglia azzurra la Mitropa Cup, mentre la Cassi aveva anche rappresentato l’Italia alle Olimpiadi del 2022 in India.

Nove i turni previsti per tutti i tornei: il primo domenica 2 luglio alle 15.30, l’ultimo la mattina del 9 luglio alle 9.30. Nel pomeriggio la premiazione dei vincitori. Comunque vada, sarà una festa degli scacchi e dello sport.