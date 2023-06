Chiara Ferragni e Fedez: fuga romantica a Portofino

Un po’ per rilassarsi dopo il successo del concerto di beneficienza Love Mi, un poco per festeggiare l’amore che li unisce, ma soprattutto per stare insieme, beh… Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati qualche giorno di totale relax al mare, nell’Hotel Belmond Splendido, una delle loro strutture preferite. Naturalmente, tra un giro in barca, un bacio nell’acqua salata e un piatto di trofie al pesto, la coppia ha condiviso le foto di una romantica cena a lume di candela con vista sul mare. Per l’occasione Chiara da Cremona ha sfoggiato un look scintillante nel colore di tendenza dell’anno: viva Magenta.

Soggiornare all’hotel Splendido, nella poetica Portofino, ormai è una tradizione dei Ferragnez, puntuali nel documentare poi ogni dettaglio delle giornate e dei suoi look, dal set da gioco personalizzato dell’hotel fino alla borsa Louis Vuitton con la scritta Portofino. Ah … l’albergo ha organizzato una serata speciale per la coppia: una cena in terrazza con vista sul mare, in un tavolo decorato con un tripudio di fiori colorati e moltissime candele accese. La coppia era circondata dalla natura e da piccole lanterne sospese in aria che creavano un’atmosfera davvero magica, da mille e una notte.

Stefano Mauri