La splendida Elisabetta Canalis vince il suo match di Kickboxing

Il tempo per la sempre bellissima, frizzante, incantevole e meravigliosa, showgirl Elisabetta Canalis, beh sembra non passare mai e la kickboxing non è solo un hobby o un modo per mantenersi in splendida forma a 44 anni, ma è anche una disciplina che la porta sul ring per combattimenti di grande risonanza mediatica. E infatti l’ex Velina, nei giorni scorsi è stata tra i protagonisti della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition, l’evento più importante in Italia quando si parla di kickboxing. Ha combattuto alla Reggia di Venaria, vicino Torino, contro Angelica Donati e ha vinto con decisione unanime. Canalis non è un outsider in questo sport, lo dimostra il successo, ottenuto nel 2022 scorso, contro Rachele Muratori. E pure quest’anno, tra un set fotografico e uno televisivo, si è preparata duramente a questo incontro con gli allenamenti guidati dal maestro Angelo Valenti.

Stefano Mauri