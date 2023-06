Max Allegri rinuncia all’Arabia e a tanti soldi per la Juventus

Già l’emittente SportMediaset ha parlato della proposta ricevuta da Massimiliano Allegri dall’Arabia Saudita, offerta che, anche secondo l’emittente l’allenatore bianconero non ha neppure preso in considerazione. Dopo il primo approccio, la proposta dell’Al Hilal ha raggiunto i 30 milioni a stagione per tre anni, per un totale di 90: una cifra che non ha comunque smosso il tecnico bianconero, desideroso di portare a termine il suo contratto biennale con la Juventus.

Anziché riceve applausi però, per aver rinunciato a tanti soldi, per restare a Torino e a far bene con la Juve, Allegri non ha ricevuto tanti applausi dalla tifoseria bianconero. Il feeling tra il trainer livornese, la sua tifoseria, e si mormora con parte dello spogliatoio sarebbe infatti ai minimi storici.

Il pensiero? Terminato nel 2017 dopo il brutto Ko in Champions col Real Madrid, ma continuato per inerzia fino al maggio 2019, il ciclo di Allegri in bianconero (oggi in parte è pure il solitario capro espiatorio), non doveva mai ricominciare.

L’impressione? Deve partire al più presto il regno del nuovo general manager Giuntoli, colui il quale dovrà rifondare Madama Scudetti.

Ah, i calciatori della Juve sono tutti in vendita, partendo da Vlahovic, Bremer e Chiesa. Devono però arrivare offerte pesanti.

Stefano Mauri