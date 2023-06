Mister Max Allegri divide la Juve. Elkann e Giuntoli decideranno il suo futuro

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Vecchia Signora d’Italia:

“Non sono così convinto che Chiesa possa andare via e mi auguro per la Juve e per il calcio italiano che non si perda un talento del genere. Anche quando stava bene non ho visto un Allegri straordinariamente abbagliato da questo calciatore. Quando uno riconferma Allegri perché schiavo del contratto, devi pensare che lo tieni ma con tanti atleti non soddisfatti della riconferma. Se facciamo un referendum anonimo tra i calciatori, credo si arrivi a dire che il 70-80% non lo voglia rivedere. Non vorrei che questa cessione derivi anche dal malcontento di Chiesa su Allegri. Weah? Non lo conosco bene”.

Un giornalista, molto vicino al mondo Juventus, come Gianni Balzarini, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, confermando come all’interno del club ci sia una corrente che spingerebbe verso una nuova guida sin da subito: “Tutto sarebbe nelle mani di Elkann perché se decidesse di riaprire i rubinetti che ha chiuso, i soldi per pagare quanto spetterebbe ad Allegri i prossimi anni e pagare il nuovo allenatore, ce li ha. Operazione fattibile ma che va ad urtare la linea che dal punto di vista economico si è voluta dare la Juve”.

Intanto settimana prossima arriva Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore generale che firmerà il progetto teso a rilanciare la Juventus…

Stefano Mauri