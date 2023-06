Quando Chiara Ferragni, splendida visionaria, si diplomò al ‘Manin’ di Cremona

“Visionaria e all’avanguardia, ha saputo stare al passo con i tempi dominando le piattaforme digitali e trasformando la sua passione in un vero e proprio business. La sua passione è diventata il suo lavoro e il suo talento naturale si è trasformato in un successo che sembra essere alla portata di tutti. Il suo percorso esemplare dimostra che tutto è possibile: è la materia di cui sono fatti i sogni, pur essendo molto reale. Chi non vorrebbe vivere e realizzare i propri sogni come Chiara Ferragni?”…



Con questa motivazione, Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, casa d’orologeria fondata nel 1980 da Carlo Crocco ha scelto tempo la nota influencer italiana, di Cremona, come volto per il suo brand. E giovedì 22 giugno, la meravigliosa, sensualmagica Chiara, in quel di Monte Carlo, ecco ha presenziato a un evento, appunto, Made in Hublot.



A proposito dei Ferragnez, dato che siamo in tempi di esami scolastici, sapere con quel valutazione i due hanno superato i rispettivi esami di Maturità? Ebbene, la Ferragni si è diplomata al Liceo Classico cremonese ‘Manin’ con 78/100 mentre Fedez non ha concluso le scuole per dedicarsi alla carriera artistica…

Stefano Mauri