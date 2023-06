Chiara Ferragni e Fedez look che spacca alla festa di fine scuola

Bella, frizzante, sensuale, fresca, politicamente scorretta (ed è anche la sua forza)… nella sua straordinaria quotidianità, di tendenza, nei giorni scorsi Chiara Ferragni, sensualintrigante, prima di uscire, con un video dei suoi ad hoc via social, beh ha rassicurato i suoi adepti confermando di indossare le mutande, anche se non si vedevano (che belli i vedo, non vedo). E le sue storie postate su Instagram, in cui appare con i pantaloni mutanda sexy, in occasione della festa della scuola di suo figlio, Leone, ovviamente hanno raccolto applausi, critiche, risate e ammirazione.

Diciamolo: il look di Chiara da Cremona, letteralmente ha spaccato, così come l’abbigliamento informale di Fedez. Il rapper infatti, astutamente si è lamentato (per finta) via social di non essere vestito come gli altri papà: in giacca e cravatta, avendo lui preferito bermuda, Crocs e t-shirt smanicata. Il suo mantra esibito alla festa di fine anno scolastico del figlioletto: “Mi confondo con la gioventù”.



Fuori dagli schemi, esibizionisti, anticonformisti, più veri di tanti altri, liberi, folli e belli: per fortuna che ci sono i Ferragnez a rompere gli schemi, no?

Stefano Mauri