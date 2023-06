Amadeus non ha dubbi:”Quello del 2024 sarà il mio ultimo Sanremo”

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare”.

Così Amadeus ha annunciato che… Sanremo 2024 sarà anche il suo ultimo Festival. per quanto riguarda poi il futuro, beh mai dire mai.

Fiorello intanto ha annunciato che, alla fine della kermesse sonora che verrà, sarà all’Ariston per portare via l’amico.



Quanto al ruolo di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale chiamata a presentare con lui il festival, Amadeus, intervistato dal Fatto Quotidiano, ripreso poi da vari organi di stampa, ecco ha sottolineato solo considerazioni positive: “Come se l’è cavata? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava. Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico “nuova”, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.

Così parlò Amadeus, già al lavoro per Sanremo 2024.

Stefano Mauri