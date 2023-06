Emma Marrone:”Ma quale gelo con Stefano! Non l’ho sentito parlare”

Già… Emma Marrone, insieme ad altri colleghi e colleghe, ecco ha animato, domenica scorsa 4 giugno, la Festa dello Scudetto del Napoli, presentata daStefano De Martino, oggi compagno di Belen Rodriguez, un tempo, fidanzato proprio di Emma. Ebbene, l’artista si è esibita sulle note di ‘Napule è’ di Pino Daniele, commuovendo tutto e tutti. Ma com’è andato l’incontro tra i due ex? Secondo quanto trapelato da alcuni utenti sui social, la cantante salentina avrebbe deciso di andarsene in fretta e furia dopo l’esibizione. Pare che Emma non abbia salutato nessuno prima di andare. Ma è andata veramente così?

La cantautrice salentina comunque, via social, con un video dei suoi, così ha smentito tutto e tutti: “Non scappo mai. E poi perché avrei dovuto fuggire da una persona che stimo come Stefano. Dopo la mia esibizione non ho sentito nulla, non l’ho sentito parlare dietro di me e semplicemente sono uscita dando la scena ad altri. Poi ho letto degli articoli che fanno abbastanza ridere. Non c’è nessun gelo e Stefano è stato bravissimo”.

Così parlò Emma: bella, brava, vera, sincera, genuina e schietta come sempre. Intanto… ‘Mezzo Mondo’, il suo pezzone va alla grandissima.

Stefano Mauri