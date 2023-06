Chiara Ferragni tra ricavi in crescita e nuovi obiettivi

Eh sì… Chiara Ferragni da Cremona è l’influencer più nota d’Italia. Tra consulenze, abbigliamento e make up chiamarla imprenditrice digitale è poco, non rende l’idea, anche perché il giro d’affari delle sue aziende è milionario. Fenice, la srl alla quale fa capo Chiara Ferragni Brand e cioè tutto il business dell’imprenditrice (dai gioielli all’abbigliamento e presto si aggiungeranno anche i profumi), ha chiuso il 2022 “con ricavi per 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita, rispettivamente, del 115% e del 134% sul 2021”, ha riportato Il sole 24 ore.

Tutte le altre attività di Ferragni, consulenze digitali per altri brand, gestione della sua immagine e scouting, sono gestite da Tbs Crew, e “i ricavi netti sono passati dai 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni del 2022 (+105%)”.



Alla stampa e ai media, Fabio Maria Damato, il general manager delle società, ha confermato il trend di crescita per il 2023: “Il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni. Siamo molto soddisfatti della redditività di entrambe le società, che ci consente di pianificare investimenti a breve e medio termine anche per la distribuzione diretta del marchio”. Chiara Ferragni da Cremona tuttavia non si ferma e avrebbe in programma lo sbarco a Roma con una sua bottega. E via Instagram ha presentato uno dei suoi nuovi costumi con un video dei suoi… Chapeau: Chiara ci vede lungo, sa quel che fa e merita i guadagni che ha.

Stefano Mauri