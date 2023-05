Chiara Ferragni:”Faccio arrabbiare i puritani? Missione compiuta”

Già generalmente Chiara Ferragni tende a ignorare i commenti negativi (o tutt’al più a rispondere seccamente), ma trovandosi al centro di un polverone mediatico scatenato da una ragazzina così giovane, si è sentita di replicare. “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”.



E in tal senso, Chiara da Cremona non ha tutti i torti: sarà infatti libera di spogliarsi quando o come vuole, no?

Ah… così la campionessa di equitazione Giulia Dedola, 11 anni aveva criticato il selfie della Ferragni:”Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”.

Stefano Mauri