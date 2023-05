La Juve improvvisa da troppi anni. Servono uomini di calcio

Nelle scorse ore, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Chi non deve andare via dalla Juventus, secondo l’informato opinionista calcistico?

“Non lo so. Per resettare tutto devi capire la proprietà. Elkann ha le idee chiare? Si è attorniato di gente giusta? Per me è da tempo che mette persone sbagliate nei posti sbagliati. Paratici ha vinto 9 scudetti, poi sono arrivati Cherubini ed Arrivabene, che non potevano stare seduti lì. Calvo ha fatto fino a ieri marketing. Come fa a dire che prende Giuntoli? Poi questo con chi si interfaccia? Perché Calvo non è uomo di calcio. La Juve è da Pirlo che sta facendo la transizione, troppo tempo. Oggi devi mettere mano al portafoglio e cambiare, anche il tecnico”.

Almeno due uomini di football nei posti giusti: vicepresidente operativo e direttore sportivo, professionisti in grado di interagire con Calvo, per Brambati, servono quindi alla Juve per ripartire.

E questi dovranno poi scegliere il nuovo trainer. Tre nomi che farebbero al caso della Vecchia Signora che verrà? Alessandro Del Piero, Cristiano Giuntoli e Igor Tudor.

Stefano Mauri