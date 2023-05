Emma Marrone illumina il concerto di Paola e Chiara

In tour per la loro musica e il nuovo album, denso di interazioni e duetti, Paola & Chiara, reduci da un Festival di Sanremo straordinario, ecco si sono esibite in un concerto a Roma appunto per celebrare i loro successi più belli e soprattutto moltissime amicizie nate in questi anni sul palcoscenico.



Insieme a loro non sono mancate star come Levante e Noemi che hanno partecipato al loro ultimo album e tra questa è apparsa pure una meravigliosa Emma Marrone. Già, mentre il nuovo pezzone di Emma, Mezzo Mondo, giara un sacco e annuncia un’estate tutta da scoprire, l’artista, non poteva fare a meno di festeggiare il duo italiano tutto al femminile più amato di sempre… capace di far scatenare chiunque sulle note, tra le altre canzoni accennate, di ‘Fino alla fine’. Ecco quanto ha scritto, dopo la seratona, l’artista salentina via social: “Grazie ragazze!!! Icone Pop, madri di tutti noi. Bellissimo anche il vostro pubblico! Un sogno”.

Ah … l’occasione non è sfuggite alle artiste, sul palco romano, per parlare, sinceramente, di diritti civili e inclusivita’.

Stefano Mauri