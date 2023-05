Giuntoli e Spalletti insieme anche alla Juventus che verrà?

Sempre informato sui fatti, l’calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del futuro di Vlahovic e non solo: “Ci sono tre squadre che si sono fatte vive. Secondo me la Juve prenderà in seria considerazione queste offerte. Tutte sono di profilo importante, perché sono Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Non so se la plusvalenza sarà fatta, ma dopo un anno e mezzo di Vlahovic hai già ammortizzato un anno di stipendio lordo e della cifra investita una buona parte anche. Dal punto di vista tecnico ribadisco che se volevi un’identità e volevi vincere qualcosa avevi due strade: o un altro allenatore, visto che Allegri non ha mai dato un’identità anche prima quando vinceva scudetti a ripetizione, oppure se vuoi valorizzare i giovani e vuoi vincere anche qualcosa devi scegliere un altro tecnico. Altrimenti dopo non ti devi lamentare”.

Lunedì intanto la Vecchia Signora potrebbe essere nuovamente penalizzata per l’antipatico affaire plusvalenze. Poi partirà l’iter riguardante il filone stipendi 2020. Insomma se il presente è grigio, il futuro, per il team juventino si annuncia scuro. Ma urge ricostruire e ripartire e Cristiano Giuntoli, attuale Deus Ex Machina del Napoli rappresenta l’uomo giusto, al posto giusto. Ah, se Allegri trovasse l’accordo per la buona uscita e lasciasse Torino, Luciano Spalletti sarebbe la prima scelta di Giuntoli. Occhio alle opzioni Tudor, De Zerbi e Palladino.

Stefano Mauri