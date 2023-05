Chiara Ferragni e Fedez lanciano The Ferragnez 2

“Guys, sono super eccitata per l’uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè sarà memorabile”: così ha annunciato una frizzante, incantevole, radiosa Chiara Ferragni da Cremona, sui suoi canali social. Sorridente in auto, l’imprenditrice digitale ha quindi parlato ai follower, super emozionata, per l’arrivo della nuova stagione di ‘The Ferragnez”, la serie che descrive in toto la sua speciale e social famiglia. Si preannuncia nuovamente un grande successo per la serie che sbarcherà suAmazon Prime dal 18 maggio. E il giorno prima: il 17 maggio appunto, presentazione in pompa magna, alla presenza di Chiara eFedez, a Milano, all’Arco della Pace a Milano alle 19:30 con un evento gratuito in cui saranno mostrati i primi 4 episodi ai fan che potranno interagire con la coppia inviando le loro domande su Instagram al profilo di Prime Video. “



Intanto è stata diffusa la campagna Louis Vuitton che ha come testimonial delle scarpe Lv Shake Chiara Ferragni. Le calzature disegnate dal direttore creativo della maison, Nicholas Ghesquière, hanno la punta quadrata e il logo ‘Lv’ che decora la placca o fascetta frontale.

Detto ciò, preparate i pop corn perché The Ferragnez è pronta a sbarcare sulle frequenze di Amazon Prime.

Stefano Mauri