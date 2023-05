Pure Lapo rivuole Del Piero alla Juve: ”Potessi lo sceglierei”

“Potessi sarebbe uno dei primi che sceglierei”. Sempre molto attivo sui social, Lapo Elkann così ha promosso l’ipotesi Alessandro Del Piero in casa Juventus, in risposta ad alcuni utenti su Twitter.

Tra i tanti cinguetti dell’imprenditore, anche una replica a chi lo critica per la gestione del club bianconero, ove non ha mai avuto incarichi: “Non ho mai lavorato in Juventus, non ho incarichi in Juventus e non ci ho mai mai lavorato. Chi deve prendersi le responsabilità se le prenda ma di certo non io che dalla prima partita in serie B mi hanno sputato in faccia. Io sono un tifoso vero, lo sono ancora di più quando le cose vanno male: non ho mai mollato i remi in barca nella vita e ho sempre combattuto come spero la Juventus tornerà a fare il prima possibile”.

Così interagì Lapo via social. Già ma John Elkann non potrebbe affidare un ruolo dirigenziale (settore marketing) al fratello juventino?

Stefano Mauri