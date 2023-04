Chiara Ferragni? Struccata, pasticciata e firmata spacca sempre

Chiara Ferragni da Cremona? Struccata, pasticciata, da gara, in reggiseno è sempre sexy, particolare, bella e da parlare. Abituati a raccontarla come sempre impeccabile, comunque ha fatto uno strano effetto vederla così, con il trucco sbavato e le occhiaie di prima mattina: eppure, la Ferragni ga sorpreso i follower con un video in cui si mostrava con un “beauty look ” inedito. A modo suo, l’imprenditrice digitale è andata oltre, svelando di far parte del grande club delle donne che non disdegnano di andare a dormire senza struccarsi. Il risultato? Facciamolo dire a lei:



“Ieri sera ho detto: non mi strucco, tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo”.

Così ha raccontato una Ferragni ancora in pigiama su TikTok, poi nei giorni scorsi ha postato una sua foto: stupenda senza trucco e una, sensualintrigante e griffata, in reggiseno.

Stefano Mauri