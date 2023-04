Emma Marrone pronta a conquistare l’estate 2023 con la sua musica

Già la Brown, il soprannome col quale i fan chiamano Emma Marrone, sta tornando con un nuovo singolo per l’estate, primo estratto dal nuovo album che al momento non ha ancora una data di uscita.

O meglio, l’ottavo progetto di inediti (ci sarà pure una collaborazione col compositore Davide Simonetta) della cantautrice potrebbe vedere luce a fine anno ma non è da escludersi che possa slittare al 2024 visto che Emma durante la presentazione del suo docufilm, ha dichiarato che non li dispiacerebbe tornare in gara al Festival di Sanremo. Ipotizzare l’artista salentina all’Ariston nel prossimo mese di febbraio non è quindi un azzardo.

‘Mezzomondo’: brano che dovrebbe uscire il 28 aprile per Capitol Records / Universal Music Italia è stato spoilerato in parte da Emma su TikTok. Il pezzo arriverà a distanza di due anni dal Best of della cantante e ad un anno da Ogni volta è così, brano che l’ha riportata a Sanremo e Sbagliata ascendente Leone, singolo inserito nel docufilm omonimo.

Il nuovo singolo è una canzone d’amore che ci restituisce una Emma più leggera che, come in tutto il nuovo disco, in cui tra l’altro ha collaborato anche con giovani autori come Alessandro La Cava, ha sperimentato molto andando anche ad alleggerire il suo modo di cantare senza però perdere le caratteristiche che la rendono riconoscibile. Il primo maggio Emma sarà sul palco del Concertone della Festa del Lavoro.

Stefano Mauri