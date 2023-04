Chiara Ferragni e la maglietta “chiamata” col suo nome

Già, l’ultima settimana è stata veramente impegnativa per Chiara Ferragni da Cremona. Tornata da Dubai, per una vacanza in famiglia, l’influencer cremonese ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Prima ha partecipato alla Design Week a Milano, poi ha annunciato l’arrivo della seconda edizione di The Ferragnez – La serie; dulcis in fundo è stata a Bologna per presentare la nuova linea di make-up. Imprenditrice italiane tra le più famose al mondo, la Ferragni è stata capace di costruire un vero e proprio impero che porta il suo nome; particolare non indifferente: è richiestissima sui red carpet e sui palcoscenici più ambiti del momento e si è pure fotografata, regalandosi un bel primo piano con indosso una t-shirt bianca, a maniche corte decorato sul petto con la scritta “Chiara Ferragni” in luminosa evidenza. Per la serie mi chiamo (e mi firmo) col mio nome! Chapeau.

Ah… in zona Navigli, laddove una volta c’era il Puerto Alegre, un ristorante villaggio sudamericano con sala da ballo, richiami ai Maya e agli Aztechi e un trompe l’oeil che illustrava a una spiaggia caraibica, i ragazzi di Rollover, grazie all’influenza e alle idee, dell’ArtDesigner cremasco Beppe Riboli, ecco hanno creato, dopo lavori ad hoc, tre spazi: una sala da ballo, un bar a una sala ristorante, una programmazione settimanale strutturata dall’aperitivo a notte fonda, passando per i live.

E nei giorni scorsi, pure la Ferragni, in rosso, ha passato una serata all’Apollo.

Stefano Mauri