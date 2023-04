Chiara Ferragni e Fedez fanno bene a godersela

Già, Chiara Ferragni e Fedez, con i figliLeone e Vittoria, finalmente, dopo una prima parte dell’anno intensa, faticosa e densa di sfide, si stanno godendo un po’ di meritato. I Ferragnez per godersi qualche giorno di relax e tranquillità non hanno badato a spese: hanno rinunciato al jet privato, ma non ad un viaggio in prima classe e al lussuoso Bulgari Hotel & Residences. In una storia Instagram (ripresa dai media, Corriere dello Sport compreso) la Ferragni ha lasciato intravedere il menu del resort, che ha dei prezzi decisamente non alla portata di tutti.

Tra gli antipasti non è passato inosservato un crudo di gamberi e di scampi a 180 euro, mentre un carpaccio di branzino con salsa al limone costa 135 euro. Novanta euro è il prezzo di una insalata anguria e feta mentre per gustare un’insalata mediterranea bisogna sborsare 96 euro. Pietanze con prodotti indubbiamente di prima qualità ma sicuramente proibitivi per la maggior parte delle persone.

Ah… alla faccia dei rosiconi, di chi attraverso loro cerca luce per illuminarsi e dei criticoni, Chiara da Cremona e il marito, fanno bene a non farsi mancare nulla: lavorano, fanno del bene, cadono, si rialzano, soffrono, vivono, si amano, ci fanno parlare di loro, quindi, sì … facciano alla grandissima ciò che vogliono.

Stefano Mauri