Paredes mi consenta: la tigna esibita contro Allegri, non la poteva mostrare in campo?

Già, come ha scritto, poi ripresa praticamente da tutti, La Gazzetta dello Sport, la Pasquetta della Juventus è cominciata con trecento tifosi sugli spalti della Continassa, tra applausi e autografi, ed è finita con la più classica delle grigliate. In mezzo però, la festa è stata disturbata, in parte, dall’episodio che ha visto protagonista Leandro Paredes prima di pranzo. Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino, a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi dove ha avuto una discussione con mister Massimiliano Allegri.

Già, l’ex Paris Saint Germain è sbottato contro Max, rinfacciandogli pure lo scarso impiego degli ultimi mesi. E’ stata una lite accesa, tutt’altro che pasquale e davanti a gran parte della squadra. Paredes, poi tranquillizzato da alcuni compagni, alla fine non ha nemmeno preso parte al pranzo. Ah… l’avventura bianconera di Leandro Paredes, in estate fortemente voluto da Allegri e dal diesse Federico Cherubini, è segnalata da tempo ai titoli di coda. Mai, l’ex playmaker della Roma e dell’Empoli, quando è stato chiamato in causa, ecco ha entusiasmato.

Adesso vediamo quale decisione prenderà la società bianconera, ma, come ripetiamo da mesi, al club servono uomini di calcio (un direttore generale e uno sportivo) che affianchino coach Allegri. Detto questo, la tigna dimostrata negli spogliatoi, forse, il Leandro, mah … avrebbe dovuto esibirla in campo, no?

Stefano Mauri