Chiara Ferragni assente nello speciale Sanremo 2023

Già, come riproposto dal sito Dagospia, ecco è stato, per certi versi, un lunedì dell’Angelo piuttosto movimentato, per quanto riguarda l’offerta televisiva Rai. Con il documentario sul Festival di Sanremo 2023 dal titolo Tra palco e realtà condotto in prime time su Rai1 da Gianni Morandi, il debutto su Rai2 di StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli, e – sempre in seconda serata, questa volta su Rai3 – il ritorno de Le ragazze affidato quest’anno a Francesca Fialdini (alla guida dell’ennesimo programma). Ma la Terza Rete Rai, in prima serata, ha trasmesso altresì una peculiare puntata di Report dedicata agli errori nella gestione della pandemia con retroscena piuttosto inquietanti relativi al conteggio dei morti e alle tante vite che si sarebbero potute salvare. Tornando però agli ascolti, si segnala il flop del documentario sanremese Tra palco e realtà su Rai1, fermatosi all’11.5% di share con 1.860.000 spettatori.

Ebbene, l’edizione On Line di Libero ha sottolineato il seguente aspetto: Chiara Ferragni da Cremona, co conduttrice dell’ultima kermesse festivaliera, molto probabilmente per questioni di diritti d’immagine, o per direttive precedenti contrattuali, non è stata tra i protagonisti del documentario sul Festival di Sanremo della Rai di Pasquetta: “Tra Palco e realtà”, un viaggio affascinante dietro le quinte dello spettacolo più importante della tv del nostro Paese. Ebbene, non è che gli ascolti di questo show revival, mah non sono andati bene proprio per l’assenza della bella, intrigante e sensuale Chiara?

Stefano Mauri