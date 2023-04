E Mourinho le cantò a quel monello di Cassano

Mister José Mourinho, dopo aver vinto con la sua Roma a Torino, ecco ha risposto per le rime ad Antonio Cassano. In settimana, l’ex attaccante aveva criticato il gioco della Roma: “A Mourinho non frega un cazzo del calcio è solo cinema”.

In conferenza stampa, dopo l’1-0 al Toro, beh è arrivata la replica dello Special One: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”.

Ah il perché del paragone, lo ha spiegato il quotidiano Il Corriere dello Sport così: “Mourinho si riferiva alla stagione 2012-2013, quando Cassano e Livaja erano entrambi all’Inter. Il croato aveva vent’anni, il barese dieci di più. Caratteri complicati, più di qualche volta hanno discusso e sembra che durante uno scontro molto acceso Livaja ha avuto la meglio sull’ormai “opinionista” Fantantonio… Mourinho non era più l’allenatore dell’Inter ma nel calcio, si sa, tutti sanno tutto. E Mou lo ha ricordato”…

Stefano Mauri