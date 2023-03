Victoria De Angelis rockstar su e giù dal palco: le nuove foto da urlo!

Victoria De Angelis, Damiano e gli altri Maneskin protagonisti in Germania. E lei regala ai follower scatti davvero sensuali

Spesso e volentieri, con la sua giacca che si apre sul seno nudo e i suoi occhi di ghiaccio, oppure in posa con sensualmagici vedo non vedo, o mostrando il suo sexy tatuaggio (già indossando un mini slip azzurro con un richiamo in pizzo nero, la De Angelis ha mostrato il tatuaggio dello scorpione con cui ha deciso di coronare l’inguine) in zone audaci, ecco Victoria De Angelis stupisce i suoi follower di Instagram, appunto con scatti davvero sensuali. Per lei le provocazioni non sono certo una novità.

Spesso la bassista dei Maneskin ha rischiato, ahinoi, di essere censurata, a volte qualcuno si è mostrato offeso (e di che?), per le sue foto.

Algida, elegante, bella, sensuale, carismatica, agnetica, Vic coi suoi atteggiamenti è una vera diva del rock. E non passa mai banale.



E nei giorni scorsi, letteralmente, il pubblico è andato in delirio, per i Maneskin anche a Colonia, ennesima tappa del loro tour europeo. La band romana ha infatti incantato il pubblico tedesco, con la Vic sul palco con un look estremamente provocante.

Accoglienza molto calorosa pure per il mistico Damiano, leader e frontman del gruppo italiano.

Stefano Mauri