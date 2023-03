Chiara Ferragni e Fedez in Piemonte per rilassarsi coi figli

Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto il Piemonte per costruire un momento di serenità con l’intera famiglia, condividendolo per rassicurare i follower che, tutto sommato, le cose in casa Ferragnez funzionano. Per il loro weekend di relax la coppia ha soggiornato in Piemonte, presso il Relais Le Marne di Costigliole d’Asti, regalandosi anche un pranzo al Ristorante Ca’ del Profeta a base di agnolotti del plin tradizionali firmati dallo chefChristian Milone, tra i migliori che si possono trovare in tutta la regione.

Già Fedez e Chiara stanno passando un momento non troppo facile, come loro stessi hanno ammesso a più riprese. Prima lui, che dopo la latitanza dai social e un paio di episodi di balbuzie che avevano allarmato i fan, ha spiegato di aver dovuto affrontare un doloroso e complicato effetto ‘rebound’ a causa di uno psicofarmaco. Poi lei, che… naturalmente attraverso i social, il mezzo a lei più familiare, ha raccontato la fatica di questi mesi: il marito in difficoltà, la prova del Festival di Sanremo, lo sforzo fatto per tenere tutti i pezzi della famiglia insieme, nonostante i pianti e gli inciampi.

Stefano Mauri