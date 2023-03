Chiara Ferragni, Mina, Tognazzi e Stradivari a forma di Grana Padano

Il formaggio, o meglio, Il Grana Padano, col volto di Chiara Ferragni e di altri personaggi celebri, tra i quali Mina,Stradivari e Ugo Tognazzi? Risposta affermativa grazie alla terza edizione di “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, evento dedicato esclusivamente a un’eccellenza del territorio come i formaggi. Già dal 24 al 26 Marzo, saranno tre giorni alla scoperta dei prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte in programma nel centro storico di Cremona.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, showcooking, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Ah … i volti degli artisti sono stati applicati come opere d’arte sulle forme lavorate per l’occasione.

A disegnare i volti di Chiara Ferragni e degli altri vip sui formaggi è stato l’artista Daniel Bund che ha utilizzato forme in vetroresina di Grana Padano DOP come delle tele delle sue opere d’arte per riprodurre i volti in versione pop.

Di questa scelta ha parlato l’Amministratore SGP Grandi Eventi Stefano Pelliciardi: “Siamo orgogliosi di rappresentare in questo evento tutte le eccellenze casearie made in Italy, tanto acclamate e riconosciute nel mondo ne è la dimostrazione la classifica TasteAtlas che vede presenti otto formaggi italiani posizionati nella top ten dei migliori formaggi del mondo. Questa è una grande soddisfazione che mette ancora più in risalto le eccellenze gastronomiche italiane. Non potevamo non celebrare grandi nomi di Cremona riconosciuti in tutto il mondo come Stradivari, Ugo Tognazzi, Mina e Chiara Ferragni”.

Stefano Mauri