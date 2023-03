Zibì Boniek: “Agnelli si è messo nei guai da solo e ha inguaiato la Juve”

Il Corriere dello Sport ha intervistato Zibì Boniek che ha appena compiuto 57 anni. L’ex attaccante polacco ha giocato nella Juventus e nella Roma in Italia, ma è rimasto tifoso giallorosso. Come mai?

“Perché è stata la mia ultima squadra. E quando mi sono ritirato, invece di tornare in Polonia, ho preferito rimanere in città a vivere. È normale legarsi a un posto più che a un altro. Ma ho tanti amici anche dall’altra parte. Chi mi cataloga come antijuventino non mi conosce. Hanno tolto il mio nome dallo Stadium? Bisognerebbe chiedere ad Andrea Agnelli. Siccome alcuni gruppi della curva si lamentavano di alcune interviste, Agnelli ha preferito accontentarli e assegnare la stella a Edgar Davids che alla Juventus aveva preso una squalifica per doping…

Cara Juve che aspetti a prendere Emanuele Valeri? – GUARDA

Non serbo rancore ma quando l’ho incontrato nelle riunioni Uefa, prima del casino della Superlega, gli ho detto ciò che penso: “Andrea, ti sei venduto agli ultras”. Spero che la squadra non paghi certi errori dei dirigenti. Ma potrebbe succedere: già c’è una penalizzazione. Andrea Agnelli si è infilato dentro i problemi da solo. Pensa alla Superlega.

JUVENTUS, FINO ALLA FINE: Le 100 partite più belle degli ultimi 50 anni – GUARDA

Cesare Prandelli e la penalizzazione della Juve: ”Faceva plusvalenze da sola?” – GUARDA

Quando parlava a me e Ceferin in seno all’Uefa, non faceva trasparire segnali di tradimento… Anche perché la Champions League è già una Superlega, che però premia il merito sportivo. Non siamo negli Stati Uniti… Nessuno nella Juventus ha segnato come me nelle finali. Sai quanti ne ho fatti? Tre? Beh, sarebbero stati quattro se Whelan non mi avesse steso all’Heysel. Ci diedero un rigore inesistente, perché il fallo era fuori area, ma senza quell’intervento avrei fatto gol”.

Così parlò Boniek, il “Bello di Notte” secondo l’avvocato Giovanni Agnelli…

Stefano Mauri