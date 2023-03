Fedez non sta bene e non si presenta a testimoniare

La maretta tra i Ferragnez si è trasformata in tempesta, nonostante le smentite dei due alle voci che li danno in crisi? Mah … certo che tra la balbuzie di Fedez, lo stress, il silenzio stampa, il ritardo nel lancio della seconda stagione della serie targata Ferragnez, beh gli indizi che qualcosa, tra Chiara Ferragni e Fedez traballa non mancano. E alla burrasca post sanremese, sostegno rumors insistenti, sarebbe sopraggiunti “l’esilio” dal letto matrimoniale di Fedez, costretto a dormire sul divano (perché gli amici non vorrebbero entrare nella storia e parteggiare per qualcuno). Senza dimenticare l’acuto di Fabrizio Corona secondo il quale Chiara da Cremona vorrebbe divorziare e il rapper starebbe male.



Intanto Fedez, in silenzio social, ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. È stato convocato perché anni prima era stato ospite dello stesso locale e la magistratura vorrebbe fare chiarezza sulle condizioni strutturali della discoteca nel periodo precedente alla strage.

Stefano Mauri