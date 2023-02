Nick Davis, disoccupato, si fa mantenere da 3 mogli: e diventa una star dei social – VIDEO

Nick Davis a casa non muove un dito. E non lavora. Lo mantengono con gioia tre “mogli”. Sui social si presentano così: “Siamo un’orgogliosa famiglia poligama”. Ed è un successone

Solo una di loro è però legalmente riconosciuta e il quartetto chiede così di approvare una legge sulla poligamia. Anche perchè è appena nato un figlio e vogliono tutele legali

Ecco la loro storia

Nick Davis non lavora. In casa non muove un dito. Ma è un uomo felice. Lo mantengono infatti le tre “mogli” April, Danielle e Jennifer, che invece hanno un’occupazione soddisfacente a tempo pieno. Su Instagram la strana famiglia si presenta così: “Siamo un’orgogliosa famiglia poligama”. E in pochissimo tempo hanno raggiunto quasi 30 mila follower.

Nick Davis legge e studia

Il caso è diventato tanto eclatante che hanno iniziato ad interessarsene i tabloid e le tv americane. Il quartetto vive ad Aurora, in Colorado, in una villetta con giardino. Nick passa il tempo a leggere e studiare. April dice: «Giusto così. Jen e io facciamo soldi più che sufficienti da sole. Non abbiamo bisogno che lavori anche lui e non lo vogliamo». Tutte e tre sono orgogliose del fatto che Nick viva da intellettuale e si dedichi solo a loro.

I matrimoni

Il beato tra le donne ha 39 anni e da 15 professa la poligamia. La prima moglie fu April, conosciuta al college nel 2008. Nove anni più tardi seguì Jennifer: e fu proprio April a presentargliela perchè aveva bisogno di un’altra donna pronta a «soddisfare le sue esigenze». Perchè, assicura, sono tante.

Jennifer aveva 24 anni: «Era fantastica – dice April – e sapevo che Nick l’avrebbe trovata attraente». Infine è giunta Danielle, trovata nientemeno che con un appello in tv. La famiglia Davis ha raccontato la loro storia nello show di TLC Seeking Sister Wife.

Il figlio

I quattro chiedono a gran voce che gli Stati Uniti approvino una legge sulla poligamia, anche perchè a giugno Jennifer ha partorito Vera e vorrebbero tutele legali per la figlia. Ma dire che ciò sia improbabile è poco, come spiegano gli avvocati matrimonialisti americani.

Vita a quattro

Ma come vivono? A dormire stanno tutti insieme. Quanto invece ai rapporti di coppia, dicono che c’è una camera separata dove Nick si intrattiene con una sola moglie per volta. Lui è soddisfatto: «Avere tre mogli, sapendo che tutti abbiamo consolidato la nostra unione è semplicemente incredibile. Mi sento come se stessi vivendo un sogno che si avvera».

