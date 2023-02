Chiara Ferragni a pranzo con fede in mostra… ma senza Fedez

Chiara Ferragni sui social appare allegra e spensierata, circondata dall’amore della mamma, delle sorelle, dai figli Leone e di Vittoria.

Con loro si è goduta un bel pranzetto domenicale a base di amore, ma all’appello continua a mancare il marito Fedez, sempre più lontano dai social ma soprattutto da sua moglie.

Sì, quella appena passata è stata una domenica ricca di impegni per Chiara Ferragni e per i suoi figli, Leone e Vittoria. L’influencer ha accompagnato i piccoli a ben due feste di Carnevale, il maschietto travestito da Spiderman e la femmina da fatina.

Per il pranzo ha raggiunto al ristorante a Milano, la mamma Marina Di Guardo, le sorelle Francesca e Valentina Ferragni e un gruppo di amici, e con loro si è gustata qualche bel momento di relax e amore. Però al suo fianco non c’era Fedez, indiavolato via Instagram a causa di una giornalista sulle tracce della sua sessualità.

Ah … nelle sue foto social, Chiara da Cremona ha sottolineato ed evidenziato la presenza della fede al dito, quasi a voler dire ai follower di non preoccuparsi per l’incolumità del suo matrimonio. Ergo ammesso e non concesso ci sia effettivamente stata, mah… la maretta tra il rapper e lei, ecco è oramai rientrata.

Dulcis in fundo, un esposto contro Fedez e Rosa Chemical è stato presentato alla Procura di Imperia per atti osceni in luogo pubblico dopo la “performance” alla finalissima del 73esimo Festival di Sanremo.

E’ stata l’associazione Pro vita & famiglia a “segnalare” i due cantanti per aver “mimato un rapporto sessuale” sul palco dell’Ariston.

Stefano Mauri