Chiara Ferragni e Fedez avranno fatto pace? Clamoroso appello sui social!

Nuova puntata nella presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il clamoroso bacio del rapper con Rosa Chemical. Stavolta arriva un appello sui social…

Per la serie “clamoroso sui social” ecco in particolare su Twitter, sta girando un post che annuncia una manifestazione di solidarietà per la coppia Chiara Ferragni – Fedez: “Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto ChiaraxdonaFede”.

Il tutto è nato sabato scorso, durante la finalissima del Festival di Sanremo, quando Rosa Chemical, durante l’esibizione della sua canzone ‘Made in Italy’, ha preso Fedez, seduto in prima fila all’Ariston (in quanto marito della co-conduttrice, va precisato), e lo ha bacia appassionatamente.

Si scoprirà solo dopo che in parte era tutto organizzato (qualche ora prima lo avevano preannunciato durante una puntata del podacst del rapper Muschio Selvaggio). Ebbene, da allora Non si parla d’altro. Lui ruba la scena alla moglie, a Chiara Ferragni aveva preparato la sua esperienza Sanremese nei minimi dettagli, ripetendo più volte il monologo e contando i passi tra il camerino e il palco.

Ebbene, dopo la limonata in mondo visione, in un piccolo momento di pausa pubblicitaria, lui va da lei dietro le quinte: foto e video li abbiamo visti tutti. Uno degli autori del Festival, ecco ha raccontato (in realtà senza svelare niente) che Fedez gli ha fatto “una tenerezza infinita. Sembrava un bimbo che ha rotto un vaso giocando a pallone in salotto: Non è colpa mia, è lui che mi ha limonato, ripeteva. E lei, la mamma sfinita, lo rimproverava: Ne hai combinata un’altra”.

Sì ma che è successo dopo? Mah il mistero regno, condizionale d’obbligo sembrerebbe che Fedez, in lacrime, l’abbia raggiunta in camerino. Davanti alla porta c’era la guardia del corpo che lo avrebbe fermato. Il resto è storia social.

Lei ha ringraziato tutti – Amadeus, Morandi, sorelle, genitori, parrucchiere, l’uomo che l’ha aiutata a parlare in pubblico – tutti, tranne il marito. Questo aspettando altri sussurri e voci ufficiali dal web.

Stefano Mauri