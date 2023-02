Miracle Pogue, 24 anni, e il marito Charles, 85, contro i pregiudizi: “Vogliamo avere un figlio”

Miracle Pogue e suo marito Charles hanno 61 anni di differenza. Dopo aver lottato contro il pregiudizio ora puntano ad avere un figlio con la fecondazione artificiale.

Ecco tutti i video del loro amore

@mnigeria98 Hey Everyone!! We’ve made it to the LONDON NEWS I’m so happy bc if it wasn’t for my TikTok fam, I wouldn’t have this exposure thanks so much and stay tuned. Got some great Valentines content coming very soon! Love love loveeee y’all. https://www.tyla.com/sex-and-relationships/married-couple-big-age-gap-start-a-family-172818-20230202 https://www.mirror.co.uk/news/us-news/married-couple-61-year-age-29112313 https://www.dailystar.co.uk/real-life/i-want-baby-husband-61-29113282 ♬ Her Way (Sped Up) – PARTYNEXTDOOR

Miracle Pogue ha 24 anni. Suo marito Charles 85. Una differenza d’età di 61 anni. Si sono sposati lo scorso anno, dopo aver lottato contro i pregiudizi. E ora vorrebbero anche avere un figlio con la fecondazione in vitro.

La strana coppia

Charles è un agente immobiliare in pensione e non ha mai avuto figli. Miracle è invece diplomata infermiera, ma lavora in una lavanderia a gettoni, dove ha conosciuto il marito nel 2019. E si sono innamorati. A sostenere la loro relazione c’è sempre stata la mamma della giovane, Tamika Phillips, 45 anni, e il nonno Joe Brown, che di anni ne ha invece 72, ovvero 13 in meno di Charles. Più difficile è stato convincere papà Kareem Phillips, 47 anni.

Miracle Pogue e la rivelazione: “Come Charles mi ha conquistato”

La coppia vive a Starkville, Mississippi, Stati Uniti: «Charles era solito portare un capo di abbigliamento e voleva solo che lo servissi. Un giorno ha mi mise davanti un pezzo di carta e mi disse “scrivi il tuo numero” come se fosse un giocatore d’azzardo. Era il mio cavaliere in armatura scintillante. Avevamo una buona intesa, non mi ha fatto sentire strana. Fu una bella conversazione, mi ha fatto sentire a mio agio. Sapevo che era più grande, ma non conoscevo esattamente la sua età».

L’età

Nella sua storia raccontata sul Daily Star , Miracle non si fa problemi per la differenza d’età: «Non mi interessa se ha 100 o 55 anni, sono contenta per lui. Pensavo avesse forse 60 o 70 anni, perché ha un bell’aspetto. È una pesona sempre attiva. Mio nonno disse che se ero felice ed era quello che volevo, allora era felice anche lui». Col padre, invece, le cose sono andate diversamente «ma gli ho detto che se non fosse venuto al mio matrimonio avrebbe perso sua figlia per sempre. Una volta che ha incontrato Charles, se n’è innamorato subito».

Un figlio

Le nozze ci sono state a luglio del 2022. Ricorda Miracle: «Il giorno del matrimonio è stato meraviglioso, è stato il giorno più bello della mia vita. Le persone che fanno commenti online non fanno differenza, lasciamo semplicemente che parlino. Siamo molto felici insieme. Non vediamo l’ora di mettere su famiglia». Ovvero un figlio, perché Charles possa lasciare ai posteri un erede. Anzi, Miracle ne vorrebbe due.

Il pregiudizio

Sono stati in una clinica per la fecondazione in vitro, ma hanno avvertito anche lì un pregiudizio molto forte. Dice la giovane: «So che realisticamente camperò più di lui. Quindi cerco di vivere, divertirmi e sperimentare il più possibile con lui. Cerchiamo di vivere fino in fondo la nostra storia».

Manuel Montero