Elodie senza peli sulla lingua: “A Sanremo voglio essere pu**ana”

Allacciate le cinture, la macchina sanremese sta partendo e … nelle scorse ore Elodie ha parlato con la stampa rilasciando alcune dichiarazioni che vanno a rimarcare quell’elemento identitario che ha a che fare con la libertà di espressione attraverso il proprio corpo in una maniera impudente e spavalda.

Amazon Music, 100 milioni di brani in prova gratuita – GUARDA

Ah… in un’intervista rilasciata poi al sito, molto informato sui fatti DavideMaggio.it, la cantante, ecco, senza peli sulla lingua ha ripreso una dichiarazione contenuta nel documentario che la racconterà, in uscita su Prime Video il 20 febbraio, in cui rimarca la volontà di “essere pu**ana”.

“Puttana intendo stronza, ossia decisa, che sa quello che vuole. Do una accezione positiva alla parola puttana. Vengo dalla strada e nella strada si usa. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle, per me”.

Prime Student, gli sconti e i vantaggi di Amazon riservati solo agli Studenti – GUARDA

E sul suo rapporto col Festival e col teatro Ariston, l’artista non ha dubbi:

“È un palco che mi ha dato tantissimo: crescere, confrontarmi e avere sempre più coraggio. Sto facendo quello che avrei voluto fare nella mia vita a 15 anni, “Due” è un brano da ascoltare in cuffia in un momento di nervosismo, per sfogarsi, è una canzone da ascoltare la sera, da soli, non in compagnia. L’obiettivo di ogni singola nota è proprio quello di aiutare lo sfogo”.

Le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

Così parlò Elodie, cantante da podio.

Stefano Mauri