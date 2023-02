Mister Sarri : “ Pagherà quel che dovrà e la Juve tornerà forte “

Dopo la sfida di Coppa Italia, vinta dai bianconeri per 1 rete a 0 sulla sua Lazio, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato anche della manovra stipendi della Juventus, club di cui era allenatore all’epoca dei fatti: “Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo. La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.

La penalizzazione ha tagliato la classifica e ma anche l’umore del team juventini e alcuni, meditano di chiedere un incontro con la proprietà, dopo la visita negli spogliatoi di John Elkann, ad di Exor e azionista di maggioranza del club, per avere rassicurazioni e certezze. Diversi andranno a scadenza, altri vorrebbero conoscere i piani, con il rischio di esclusione dalle coppe che incombe. L’impressione? Alla Juve serve un calciofilo forte da affiancare a Scanvino e Calvo e un vicepresidente di peso alla Marchisio.

Unico punto di riferimento per lo spogliatoio, mister Allegri, felice per l’approdo in semifinale con la sfida all’Inter in aprile ha parlato del prossimo match di campionato: “Pensiamo alla Salernitana che per noi è uno scontro diretto visto che ci sono due punti di differenza”.

Stefano Mauri