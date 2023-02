Maegan Hall, parla per la prima volta la poliziotta a luci rosse: “Ecco cos’è successo”

Maegan Hall, la poliziotta che ha sconvolto il Tennessee per aver avuto rapporti sessuali con almeno 6 colleghi sul posto di lavoro (con lei licenziati in 5, 3 sospesi) racconta la sua versione dei fatti

Maegan Hall finalmente parla. La poliziotta a luci rosse, la cui vicenda ha fatto il giro del mondo, racconta la sua versione dei fatti su quanto successo con i suoi colleghi, quattro dei quali licenziati insieme a lei e 3 sospesi.

La vicenda

Maegan Hall faceva la poliziotta da appena un anno e mezzo alla stazione di polizia di La Vergne, nel Tennessee. Ma in servizio si dava a giochi erotici e rapporti sessuali con i colleghi. I poliziotti si mandavano foto a luci rosse, s’incontravano in hotel. Sposata dal 2018 con Jedidiah Hall, ranger dell’Henry Horton State Park, diceva agli agenti di vivere in un «matrimonio aperto». Anche se lui, interrogato, ha sostenuto di non essere affatto d’accordo.

I licenziamenti

Scoperta la tresca, il sindaco di La Vergne Jason Cole, si mostrò indignato: «Questa situazione è inaccettabile e non appena è stata portata alla nostra attenzione, è stata immediatamente indagata e sono state intraprese azioni nei confronti delle persone coinvolte. La nostra massima priorità è ricostruire la fiducia dei cittadini. Ho piena fiducia nel gruppo dirigente del dipartimento di polizia e la loro capacità di guidare il dipartimento. Riqualificheremo tutti i nostri dipendenti secondo le regole, i regolamenti e le aspettative stabilite dalla leadership della città».

Di fatto Maegan Hall è stata licenziata unitamente ai sergenti Lewis Powell e Henry Ty McGowan, al detective Seneca Shields e all’ufficiale Juan Lugo-Perez. Altri tre agenti, Larry Holloway, Patrick Magliocco e Gavin Schoeberl sono stati sospesi.

La proposta

Ma ovviamente le è subito piovuta addosso una proposta piuttosto esplicita: 10 mila dollari da guadagnare in un solo giorno, per il 17 marzo, per due spettacoli di striptease. L’offerta è giunta da Michael Durham, direttore del Deja Vu Showgirls, un locale per soli adulti di Nashville. E la cifra è così alta proprio in virtù del clamore suscitato dallo scandalo. Ma si ignora quale risposta abbia dato l’ex poliziotta.

La versione di Maegan Hall

Ora, però, l’emittente WSMV 4 è riuscita ad ottenere le sue confessioni fatte nell’indagine interna alla polizia il 28 dicembre, che il Daily Star riporta: «Io e mio marito – si è giustificata – eravamo sull’orlo del divorzio e la vicenda mi è semplicemente sfuggita di mano. Sono stata stupida. Ero disperata». Sostiene di aver immaginato che i colleghi non avrebbero avuto problemi a sfogarsi sessualmente con lei. E non sbagliava.

Ha ammesso di aver praticato sesso orale al sergente Lewis Powell all’interno della stazione di polizia, iniziando così una sfrenata relazione a baso di sesso. Quando ha cercato di porre fine alla storia, Powell avrebbe minacciato di uccidersi, bevendo un’intera bottiglia di Jack Daniels e finendo poi per fare un incidente: «Tutto per colpa tua che mi hai ferito» le avrebbe rinfacciato lui.

È così che gli aveva confessato di aver intrapreso un’altra relazione. Sempre con un collega.

Storie di sesso

Maegan ha amesso di aver fatto sesso con Larry Holladay, di aver fatto un rapporto a tre con Patrick Magliocco e sua moglie e di aver scambiato foto di nudo con più agenti.

Ha ricordato di aver provato a coinvolgere anche il marito nel rapporto con Magliocco e gentile consorte, ma che lui si è tirato indietro.

Ha poi rammentato di aver provato a coinvolgere Jedidiah anche con il sergente Ty McGowan, e sua moglie, su iniziativa proprio di Ty, indicato dall’ex poliziotta anche come un feticista del piede (attitudine che quest’ultimo ha negato).

Un matrimonio da recuperare

E ora? Maegan e Jedidiah non si sono lasciati dopo lo scandalo. Pare che la coppia stia meditando di andare in terapia insieme da uno psicologo per salvare il proprio matrimonio.