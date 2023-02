Il rapper Lazza può stupire a Sanremo, anche grazie a Emma

“Cara mamma, buon compleanno con tutto l’amore che posso. Ti auguro di sorridere sempre per noi e con noi. Ti soffio un po’ di pace sul cuore. Ti amo”.

Così, via social, per augurare un buon compleanno a sua mamma, ecco ha scritto recentemente Emma Marrone.

Purtroppo il 2022 è stato un anno difficile per la famiglia Marrone, poiché segnato in maniera indelebile dalla scomparsa del padre Rosario.

Prossima a tornare al Festival di Sanremo, per cantare insieme a Lazza (occhi al rapper potrebbe sorprendere all’Ariston, ndr) nella serata Cover di venerdì prossimo, Emma, artista completa bellissima, brava, semplice, diretta, umile, ispirata e dalla voce che graffia, nei giorni scorsi, a modo suo, simpaticamente e … per lanciare un messaggio che sa di semplicità (appunto), passione e amore, ecco ha (inoltre) postato via Instagram una fotografia di un bel piatto di pasta con la seguente didascalia: “Non si parla abbastanza della pasta al burro”.

E beh… tutti i torti la cantautrice a attrice non ha: la pastasciutta in bianco, non passa mai di moda, colpisce, incanta e non stanca da anni e … è un po’ l’Italia che piace.

Tornando a Lazza, anticipiamo che… chi si aspetta un semplice pezzo rap sarà stupito. L’arrangiamento di Dario “Dardust” Fainiè uno degli elementi più evidenti di una canzone decisamente contemporanea che porta al Festival elementi di elettronica spinta e ballabili su un testo che usa la“Cenere” del titolo come metafora di una voglia di sparire, di essere spazzato via, ma è anche una cenere da cui è possibile rinascere insieme. L’artista milanese, dulcis in fundo, condividerà il palco dell’Ariston con Emma e con il primo violino del Teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori il 10 febbraio, reinterpretando “La Fine” di Tiziano Ferro in un terzetto che emozionerà. Scommettiamo?

Stefano Mauri