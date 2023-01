Amadeus loda Chiara Ferragni e sogna Mourinho a Sanremo: “Ho chiamato mio figlio come lui”

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in un’intervista sul settimanale “Chi”, rivela:

Mourinho? C’è sempre stato il desiderio di averlo, sono un suo grande fan, ho chiamato mio figlio come lui e tiferò le sue squadre. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite. Così come due anni fa ho avuto Sinisa Mihajlovic, che amavo molto perché era carismatico, come Ibrahimovic, persone generosissime, di grande umanità.



E su Chiara Ferragni da Cremona, agitata e preoccupata via social per l’avvicinarsi del Festival che la vedrà con conduttrice, così si è espresso l’interista Amadeus:

È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta”.

Chiara Ferragni, il cartonato (a grandezza naturale!) della regina delle influencer da tenere in casa – GUARDA

I mocassini di Chiara Ferragni – IMPERDIBILI

Così parlò Amadeus, Deus ex Machina di Sanremo e pop primo ministro in pectore d’Italia per il periodo festivaliero.

Stefano Mauri