Chiara Ferragni e le aspettative: “Ho sempre la paura di non essere all’altezza”

“In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida. Questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene.” Già, il Festival di Sanremo è alle porte, ma le sorprese per Chiara Ferragni, co conduttrice della prima e dell’ultima puntata, sono appena iniziate.

Si tratta di piccoli gesti, semplici attenzioni che hanno fatto commuovere la Regina della Moda di Cremona, l’imprenditrice digitale più seguita sui social e l’aiutano a superare la paura per l’importante debutto. È stata proprio lei stessa a condividere come sempre quanto accaduto con i suoi fan sui social.

Ecco quindi che in un suo ultimo post si vede un mazzo di fiori con un bigliettino:“Tifiamo tutti per te”. Un gesto, un’attenzione questa, proveniente dal suo team: The Blond Salad che ha lasciato l’influencer senza parole, facendola commuovere.

Le foto in poco tempo hanno fatto il giro del web e hanno ricevuto molti commenti di sostegno. “Vai Chiara!!!!!! tu splendi sempre” ha scritto Alessia Marcuzzi, “All’altezza no, molto più su”, ha affermato l’attrice Laura Chiatti. E ancora: “Per me sarai una ventata d’aria fresca, un valore aggiunto ! Devi solo essere quella che sei e tutto sarà bellissimo!”, ha invece fatto sapere Miss Keta.

Insomma, manca poco all’inizio della kermesse sanremese, ma è già un po’ il Festival della Ferragni.

