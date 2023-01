Juventus stangata dalla giustizia sportiva: -15 punti. Pagano solo i bianconeri? – VIDEO

La Juventus viene stangata dalla giustizia sportiva: – 15 punti in classifica, da scontare già in questo campionato. In attesa delle motivazioni e di quello che succederà anche nell’Uefa, i bianconeri annunciano ricorso.

E i tifosi, ovviamente, si dividono: è giusto che, tra 9 club sotto inchiesta, paghi solo la Juve?

Juventus, tutti i dirigenti penalizzati

La Corte d’Appello della Figc è andata anche oltre le richieste della Procura federale, che aveva chiesto 9 punti di penalizzazione. Ecco le misure per gli 11 dirigenti bianconeri.

Per Fabio Paratici: inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Federico Cherubini: inibizione di 16 mesi , con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Andrea Agnelli: inibizione di 24 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Pavel Nedved: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Enrico Vellano: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Per Paolo Garimberti: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di 24 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Per Daniela Marilungo: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. E per Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di 8 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

Prosciolti invece gli altri club: Genoa, Sampdoria, Empoli, Pisa, Parma, Pescara, Pro Vercelli, Novara. Le motivazioni saranno depositate entro dieci giorni.

Stefano Mauri