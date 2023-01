Matteo Messina Denaro: è davvero lui?

Questa ricostruzione dei fatti è esclusivamente frutto della fantasia dell’autore. Ogni riferimento alle indagini e ai fatti relativi all’arresto del boss Matteo Messina Denaro è da ritenersi puramente una suggestione senza alcuno scopo d’instillare dubbi riguardo all’operato delle forze dell’ordine preposte e alle loro conclusioni.

Il Boss della malavita è stato arrestato dopo trent’anni di latitanza presso la clinica palermitana La Maddalena. Da oltre un anno, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, ha visitato diverse volte la struttura per sottoporsi ad interventi chirurgici e chemioterapia atti a curare un tumore al colon con metastasi. Sui documenti presentati all’accettazione c’era la sua foto, sostanzialmente differente dall’identikit realizzato dalle forze dell’ordine e che di volta in volta è stato presentato alla stampa come attendibile.

I medici, gli infermieri e gli addetti ai lavori di conseguenza hanno sempre supposto di trovarsi davanti solo ed esclusivamente al fantomatico Bonafede.

Quest’ultimo, però, è risultato essere non un personaggio di fantasia o un’identità fittizia, ma un vero e proprio protagonista ambiguo in questa faccenda. Nipote di un vecchio boss, tale Leonardo deceduto nel novembre del 2020 e, pare, vecchio conoscente dell’ex capo di cosa nostra.

E’ stato proprio Messina Denaro a consegnare a Bonafede i quindicimila euro necessari ad acquistare un appartamento di settanta metri quadrati in centro a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Quest’ultimo, in seguito all’arresto, è stato considerato l’ultimo covo del boss.

Una camera da letto, una cucina, un bagno ed una palestra con un paio di attrezzi. Sul comodino Viagra e profilattici. Diverse le ragazze che andavano e venivano da casa “Bonafede”.

Ma torniamo alle indagini. Come pare sia saltata fuori la pista della malattia del boss? Si dice da intercettazioni ambientali tra i suoi famigliari. Qualcuno ha accennato a metastasi, poi una ricerca su Google sul tumore al colon. Tutto registrato, consapevolmente o inconsapevolmente.

Ora viaggiamo con la fantasia:

Messina Denaro ritrova un vecchio amico che non vedeva da tempo, Andrea Bonafede.

E se quest’ultimo fosse stato malato di tumore? Un tumore brutto, con poche speranze.

Proviamo a metterci nei panni del capo di cosa nostra. Una latitanza lunga tre decenni, il fiato sul collo dei carabinieri e, soprattutto, un identikit decisamente poco somigliante a lui.

Quale sarebbe potuto essere un piano geniale?

Bonafede era condannato a morte dalla sorte. Aveva dei famigliari, ipotizziamo una moglie ed un figlio, a cui garantire una vita dignitosa.

Immaginiamo Messina Denaro che passa come anticipo quindicimila euro a Bonafede e gli spiega il suo piano.

Compra un appartamento, fatti la tua vita, sistemala come ti dico io e continua con le cure come al solito. Ma con una piccola deviazione dalla realtà: tu in realtà sei Matteo Messina Denaro.

La casa è poco distante da un bar, si dice mal frequentato, osservato da decine di telecamere. “Andrea” non appare mai o quasi. Per i vicini è un uomo educato e gentile.

I famigliari del boss vengono a sapere le mosse da adottare. Parlano di tumori al colon e fanno ricerche. Sono stati attenti per interminabili anni, ma ora è il momento di esporsi.

Le cuffie sono collegate, le voci arrivano forti e chiare.

Si controllano le cliniche e il nome di Bonafede rappresenta l’ultimo tassello di un’indagine capillare.

Questi intanto recita la sua parte. E’ alla fine della vita e della libertà, e lo sa bene.

Viene seguito e braccato la mattina del 16 gennaio. Sono Matteo Messina Denaro, annuncia.

Prime pagine dei giornali a titoli cubitali: arrestato il capo della mafia.

Il vero Andrea Bonafede viene immediatamente indagato per favoreggiamento.

Sarebbe banale e teatrale immaginare che possa trattarsi proprio del boss sotto mentite spoglie.

Potrebbe essere chiunque.

E Messina Denaro altrove, nascosto chissà dove. Lo stesso fantasma che per trent’anni ha sparigliato le congetture degli investigatori.

Ovviamente è un semplice volo pindarico con la fantasia. Matteo Messina Denaro è stato arrestato, ha una malattia probabilmente incurabile e Bonafede è un semplice comprimario di una storia durata fin troppo tempo.

Ed è giusto così.

Alex Rebatto